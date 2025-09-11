Георг Георгиев: Задействането на чл. 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война

Министърът на външните работи Георг Георгиев обясни пред журналисти в Благоевград, че активирането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличането във война. Той подчерта, че страните съюзници поддържат постоянна връзка и не провокират агресия.

„Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, да прекратим агресията и да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше безпочвено нападната. Надявам се, че сме близо до развръзката на това кръвопролитие, но очевидно Руската федерация не желае мир“, добави Георгиев.

Външният министър изрази солидарност с Полша, подчертавайки, че това е същността на НАТО и на съвместната работа за сигурност и отбрана на Алианса. Той съобщи, че предстоят консултации по Член 4 на договора за НАТО, като отбеляза, че случаите за използване на тази мярка не са много и целта е да се определят най-адекватните действия. Георгиев допълни, че усилването на отбранителните способности и инвестициите в тях създават капацитет, който не позволява на никого да злоупотребява с международните правила, като посочи, че Русия вече е демонстрирала такива злоупотреби.

Той коментира още, че всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация.