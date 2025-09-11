Здравословно ли е да ядете една и съща закуска всеки ден?

Закуската е храненето, което най-често повтаряме – и има логика: сутрините често са забързани, а наличието на готова опция улеснява деня. Но здравословно ли е всъщност да закусваме едно и също всеки ден?

Плюсове на една и съща закуска всеки ден

Намалява умората от решения

„Придържането към една и съща закуска намалява умората от избори,“ казва диетологът Сапна Перувемба, M.S., RDN. Това спестява енергия за по-важни задачи. Освен това рутината може да носи комфорт и структура. Допълнителен плюс: пазаруването става по-лесно.

Залепвате за това, което работи

„Ако не е счупено – не го поправяй.“ Ако дадена закуска ви носи ситост, баланс и енергия, има смисъл да се придържате към нея, казва диетологът Мелиса Митри, M.S., RD. Това може да е смути или омлет със зеленчуци – важното е, че изборът улеснява деня.

Дава добър старт на деня

Добре балансираната закуска – например овесени ядки с плодове или яйца с пълнозърнест хляб – подпомага по-здравословните избори през останалата част от деня. Осигурява и ключови хранителни вещества като протеини, здравословни мазнини, фолиева киселина, витамин C и калций.

Минуси на една и съща закуска всеки ден

Може да стане скучно

Някои хора бързо се отегчават и това може да доведе до нездравословни желания или прехапвания по-късно през деня.

Риск от липса на хранителни вещества

Еднообразното хранене ограничава разнообразието от нутриенти. Това може да доведе до недостиг на важни вещества, които иначе бихте получили от различни закуски.

По-малко разнообразие за чревната микробиота

Здравето на червата зависи от хранителното разнообразие. Прекалената повтаряемост не е оптимална, но може да бъде компенсирана с разнообразие в обяда, вечерята и междинните хранения.

Диетолозите са единодушни: повтарянето на една и съща закуска не е вредно, стига да е балансирана. За да извлечете максимална полза, имайте предвид:

Избирайте солени пред сладки опции. Яйца или фритата вместо мъфини или вафли – това ще даде повече енергия и ще намали желанието за сладко.

Яйца или фритата вместо мъфини или вафли – това ще даде повече енергия и ще намали желанието за сладко. Добавете протеин. Закуска, богата на протеин, подпомага ситостта, стабилизира кръвната захар и може да подкрепи сърдечното здраве.

Закуска, богата на протеин, подпомага ситостта, стабилизира кръвната захар и може да подкрепи сърдечното здраве. Не забравяйте фибрите. Повтарящата се богата на фибри закуска помага да се достигнат препоръките – 25 г за жени и 38 г за мъже.

Повтарящата се богата на фибри закуска помага да се достигнат препоръките – 25 г за жени и 38 г за мъже. Варирайте през останалия ден. Ако закуската е еднообразна, обедът и вечерята трябва да осигурят разнообразие от хранителни вещества.

Ако закуската е еднообразна, обедът и вечерята трябва да осигурят разнообразие от хранителни вещества. Редувайте съставките. Ако ядете овес всеки ден, сменяйте плодовете, ядките или вида ядково масло. Така запазвате познатата структура, но добавяте разнообразие и вкус.

Експертно мнение

Независимо дали става дума за смути, овес или яйца с препечен хляб, мнозина имат любима закуска, към която се връщат. Диетолозите потвърждават: ако тя е балансирана и богата на протеини и фибри, няма нужда да я сменяте. Единственото условие е да осигурите разнообразие с останалите хранения.

