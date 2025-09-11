Латвия затваря въздушното си пространство в източния пограничен район до 18 септември

Въздушното пространство на Латвия ще бъде затворено по 50-километров участък от източните ѝ граници с Русия и Беларус от 18:00 часа (местно време) на 11 септември до поне 18 септември (с възможност за удължаване след това), обяви на пресконференция министърът на отбраната Андрис Спрудс. Зоната се затваря след оценка, извършена от Националните въоръжени сили (НАС) на страната.

Спрудс отбеляза, че събитията в Полша в сряда (10 септември) представляват крещящо нарушение на въздушното пространство на НАТО и Латвия трябва да предприеме ответни действия. Министърът увери, че страната му в момента не е под пряка заплаха, но са необходими превантивни мерки. НАС са в повишена готовност поради продължаващите всеобхватни учения за държавна отбрана „Намейс 2025“, които се провеждат от 2 септември до 8 октомври в цяла Латвия.

Затварянето на въздушното пространство в района на източната граница ще позволи пълен контрол над забранената зона и ще улесни откриването на самолети нарушители. То ще освободи и въздушно пространство за изтребителите на мисията на НАТО за въздушно патрулиране над Балтийско море и за противовъздушната отбрана на Латвия, обясни Спрудс.

Освен това, тази стъпка ще позволи по-интензивно тестване на акустични системи за наблюдение на въздушното пространство, провеждане на симулации с дронове и средства за борба с безпилотни летателни устройства, разполагане на допълнителни мобилни бойни единици и обучението им.

„Руските дронове във въздушното пространство на НАТО са тревожен сигнал и ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалацията на атаките с тях“, подчерта Спрудс. Допълнение

За да се намали заплахата от безпилотни самолети в източния граничен район на Латвия, подразделенията за противовъздушна отбрана на Националните въоръжени сили са постоянно на дежурство, способни да свалят дронове на държава агресор, ако е необходимо. Патрулната мисия на НАТО също е засилена и се внедряват нови акустични системи за наблюдение на въздушното пространство.

В публикация в социалните мрежи Спрудс уточни, че ограничението ще важи за височина от 6000 метра и ще се простира по протежение на ивица с ширина 50 километра. Общата дължина на източната граница на Латвия обаче е много по-дълга: 172 километра с Беларус и 283 километра с Русия.

Самолети, летящи на височина над 6000 метра, ще могат да преминават през зоната с ограничен достъп. Тъй като повечето търговски авиокомпании летят на 9000 метра или повече, те ще могат да прелитат над зоната с ограничен достъп, която е съобразена за дронове, които обикновено летят на по-малка височина.

През последната година бяха направени промени в разпоредбите, които, в сътрудничество с Латвийските служби за въздушно движение, позволяват бързо затваряне на въздушното пространство в случай на заплаха, като бяха въведени и нови мерки за засилване на контрола върху полетите в източната въздушна зона на Латвия.