Сдружение „Сцена музика“ и „Музикаутор“ с призив към министъра на културата и Националното сдружение на общините

Сдружение „Сцена Музика“, обединяващо водещи промоутъри, клубове и организатори на музикални събития, заедно с организацията за колективно управление на авторски права “Музикаутор”, официално призоваха министъра на културата Мариан Бачев и изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева да подкрепят Етичния кодекс на Сдружение „Сцена Музика“, който определя норми, правила и стандарти, които трябва да се спазват при организирането на концерти в България.

В поканата са очертани четири ключови принципа, които трябва да се спазват: прозрачност при възлагането; насърчаване на конкуренцията; предвидимост на културните календари и фокус върху качеството и дълготрайния ефект на събитията.

Нашата мисия е ясна – да изградим професионална рамка от правила и ценности, в която културните проекти да се развиват в полза на обществото. Това е пътят към по-силна и конкурентоспособна българска музикална сцена„, заявяват от Сдружение „Сцена Музика“ и „Музикаутор“.

От организациите искат диалог с институциите, с цел прилагане на добри практики и ефективно използване на публичните ресурси, тъй като едва 100 общини от 265 са лицензирали своите събития до средата на тази година.

Има ясно очертана тенденция: най-голям брой музикални събития в България се организират със средства от държавни и общински бюджети.

Спазването на принципите на Етичния кодекс би позиционирало страната на международната културна карта, допълва Бойко Гюров, председател на Сдружение „Сцена Музика“.

От “Музикаутор”, в лицето на изпълнителния директор Иван Димитров, дават пример, че за провеждането на фестивал с публика от 1000 души и без музикален лиценз се изразходват 400 000 лева, което е неефективно управление на средства от страна на държавата.

