Министър и зам.-заместник обявиха София за домакин на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

“Спортът е универсален език, който събира хората, без значение от техните възможности или предизвикателства, защото именно чрез него доказваме, че равенството и солидарността са ценности без граници.” Това обяви заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, в присъствието на социалния министър Борислав Гуцанов, по време на официалната пресконференцията във връзка с обявяването на София за домакин на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун през юни 2026 година, съобщават от спортното министрество.

Гуцанов заяви, че пътят за интеграция на всички хора със специални потребности е именно включването им в обществото.

„Правилната грижа е тяхната адаптация. Те са различни, но имат много качества. На много места те ни превъзхождат, трябва да се отворим повече към тях”, добави социалният министър, отправяйки благодарности към децата, прославящи България, както и към председателя на Федерация „Адаптирана физическа активност – България“ – Слав Петков.

От своя страна, олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се присъедини към Григор Димитров като посланик на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун.

„За мен е огромна чест да бъда посланик на това събитие. Работата ми със спортистите със синдром на Даун в спектакъла Моят път ме впечатли дълбоко. Те са невероятни – вдъхновяват с духа си и заслужават пълната подкрепа на цялото общество“, каза Насар в обръщение от Белмекен, цитиран от БНР.

Страната ни ще посрещне над 500 спортисти, треньори и делегати от целия свят, което ще превърне България в първата държава от Източна Европа, получила честта да организира подобен форум.