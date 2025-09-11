РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдът на ЕС отмени държавните субсидии за разширяването на АЕЦ „Пакш II“

Съдът на Европейският съюз постанови, че държавните субсидии на Унгария за разширяването на АЕЦ „Пакш II“ не са в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз.

Делото се отнася до оспорване на унгарската инвестиционна помощ за изграждането на два нови ядрени реактора в атомната електроцентрала, предварително одобрена от Европейската комисия.

Както обясниха от съда, преди да одобри помощта, Еврокомисията е трябвало не само да провери дали инициативата отговаря на разпоредбите на Европейския съюз, но и да се увери, че сключването на договор за изграждане на нови реактори е в съответствие с правилата за обществени поръчки.

В края на юни унгарският външен министър Петер Сийярто заяви, че след отмяната на санкциите на САЩ, свързани с проекта за атомната електроцентрала (АЕЦ) „Пакш 2“, нови блокове могат да бъдат построени до средата на 30-те години на XXI век. Според него, след реализирането на проекта, Унгария ще може да внася приблизително 3.5 милиарда кубически метра по-малко природен газ.

АЕЦ „Пакш“ е единствената действаща атомна електроцентрала в Унгария.

Построена през социалистическия период, централата произвежда почти половината от цялата електроенергия в Унгария. Въвеждането в експлоатация на два нови блока на АЕЦ ще удвои обема на производството ѝ. Документи за съвместното изграждане на нови енергоблокове № 5 и № 6 в АЕЦ „Пакш“ бяха подписани от Русия и Унгария през 2014 година. Общата стойност на работата ще бъде 12.5 милиарда евро.

