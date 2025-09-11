Съдът на ЕС отмени държавните субсидии за разширяването на АЕЦ „Пакш II“

Съдът на Европейският съюз постанови, че държавните субсидии на Унгария за разширяването на АЕЦ „Пакш II“ не са в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз.

Делото се отнася до оспорване на унгарската инвестиционна помощ за изграждането на два нови ядрени реактора в атомната електроцентрала, предварително одобрена от Европейската комисия.

Както обясниха от съда, преди да одобри помощта, Еврокомисията е трябвало не само да провери дали инициативата отговаря на разпоредбите на Европейския съюз, но и да се увери, че сключването на договор за изграждане на нови реактори е в съответствие с правилата за обществени поръчки.

В края на юни унгарският външен министър Петер Сийярто заяви, че след отмяната на санкциите на САЩ, свързани с проекта за атомната електроцентрала (АЕЦ) „Пакш 2“, нови блокове могат да бъдат построени до средата на 30-те години на XXI век. Според него, след реализирането на проекта, Унгария ще може да внася приблизително 3.5 милиарда кубически метра по-малко природен газ.

АЕЦ „Пакш“ е единствената действаща атомна електроцентрала в Унгария.

Построена през социалистическия период, централата произвежда почти половината от цялата електроенергия в Унгария. Въвеждането в експлоатация на два нови блока на АЕЦ ще удвои обема на производството ѝ. Документи за съвместното изграждане на нови енергоблокове № 5 и № 6 в АЕЦ „Пакш“ бяха подписани от Русия и Унгария през 2014 година. Общата стойност на работата ще бъде 12.5 милиарда евро.