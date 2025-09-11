РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Саудитска Арабия ускорява мегапроектите в Рияд и Червено море, но забавя NEOM

Фондът на Саудитска Арабия PIF намали инвестициите в гигапроекти като Neom

Нови данни за разходите по саудитските мегапроекти потвърждават, че кралството ускорява развитието в Рияд и Червено море, докато забавя темпото на разходите за NEOM.

От общо 1.55 трилиона долара в процес на реализация вече са възложени договори за почти 440 милиарда долара, според Emirates NBD.

Повечето средства са насочени към жилищно строителство, енергетика и природен газ, докато бъдещите планове са силно ориентирани към мегапроекти.

Почти половината от плановете за развитие на кралството са свързани с петте т.нар. мегапроекта на суверенния фонд – NEOM, Дирия, ROSHN, Червено море и Кидия – като само NEOM е предвиден да погълне 77% от общите разходи.

NEOM представя визията си за вертикален мегаполис THE LINE

Финансовият министър Мохамед Ал-Джаадан наскоро заяви, че правителството ще направи „преглед“ на разходите по проектите на фона на по-ниските цени на петрола и нарастващите дефицити.

