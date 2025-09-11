Нов законопроект срещу свръхмандата на тримата големи

Поредни промени в Закона за съдебната власт, с който да бъде ограничен срокът за извънмандатен престой на тримата големи в системата предлагат от „ПП -ДБ“. Целта е да бъде гарантиран прозрачен и деполитизиран избор на Висшия съдебен съвет и съдебния инспекторат. Ограничават се и прокурорските проверки при гарантирано право на защита на лицата, спрямо които се извършват. Разширява се и механизмът за освобождаване на главния прокурор по инициатива на повече субекти.

„В рамките на действащата конституционна уредба даваме възможност гласът на съдиите, избрани от съдии в рамките на ВСС, да се зачита с по-голяма тежест. Ще има „двойно мнозинство“ при гласуванията в съдийската колегия – мнозинство от съдиите и мнозинство от всички. Членовете на ВСС от парламентарната квота трябва да са задължително политически независими и неутрални, не трябва да са заемали позиция в парламента, в правителството, в ръководството на политически партии или други политически позиции. Задължаваме до две седмици след влизането на закона в сила ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор и председател на ВАС, защото сегашните са нелегитимни. Дадохме толеранс от осем месеца на правителството да инициира подобен законопроект и по голяма част от текстовете е било работено в Министерството на правосъдието миналата година“, коментира депутатът Атанас Славов.