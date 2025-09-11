tbi bank изкупува предсрочно облигации и планира нова емисия

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
tbi bank обяви плановете си за присъствие на българския облигационен пазар до края на годината. Банката планира да издаде облигации през втората половина на октомври, като емисията ще бъде със сходни параметри на последните облигации, издадени от tbi bank през март тази година. Междувременно, банкатареши да упражни правото си на предсрочно изкупуване на облигациите, издадени през декември 2023 г. с падеж през септември 2026 г. (емисия в размер на 10 милиона евро, с годишна лихва от 9,5%).

„В условия на понижаване на лихвените проценти в Еврозоната, решихме да изкупим една година преди падежа им облигациите от емисията, издадена през декември 2023 г. Въпреки това, поради постоянния растеж на бизнеса ни, планираме да предложим нова инвестиционна възможност за настоящи и нови инвеститори“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

През последните четири години банката се утвърди като лидер на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, tbi bank привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти. 

Всички емисии облигации на tbi bank се търгуват на Българската фондова борса.

