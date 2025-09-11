Общинските съветници от ГЕРБ-СДС призоваха за по-зрял диалог в управлението на София

София има нужда предвидимост повече от всякога. Гражданите сравняват последователната, ежедневна грижа за града в предишни години с настоящата показност, която се изчерпва с постове в социалните мрежи, но не носи реални резултати. Това обяви столичният общински съветник Антон Хекимян в приветствието си по време на първото заседание на Столичния общински съвет след лятната ваканция.

Хекимян разкритикува управлението на ПП-ДБ заедно със “Спаси София”, която според неговите думи е радикална фракция, оставяща след себе си не решения, а конфликти.

“Обществото така и не получи обяснение защо един от най-важните заместник-кметове – този по финанси – напусна поста си? Тишината около този въпрос не е просто кадрова криза – тя поставя под съмнение прозрачността и стабилността на цялата общинска администрация”, продължи Хекимян, визирайки оставката на заместник-кмета с ресор финанси Иван Василев.

Хекимян добави и, че през последните месеци Общината е станала свидетел на корупционни скандали, на съмнения за политически рекет и натиск върху районни кметове, като допълни, че силата на ГЕРБ-СДС е в експертността.

Общинският съветник призова на трусовете в управлението да се гледа като на възможност за трезва самооценка и по-зрял диалог. Политическото лидерство във времена на предизвикателства се измерва не с конфронтация, а със способността да се търси сътрудничество, уточни председателят на групата на ГЕРБ-СДС.

Хекимян обеща, че и този политически сезон от групата ще работят за модерна инфраструктура и свързаност, за качествено образование, достъпно здравеопазване, чиста и зелена среда, за по-добър транспорт и подкрепа за социално уязвимите, като си остави отворена „вратичка“ с думите, че не са безгрешни.

“Наш дълг е да удвоим усилията си, за да оправдаем очакванията на гражданите и да върнем надеждата, че София може да бъде управлявана с визия, грижа и отговорност”, заключи в декларацията си Хекимян.

Остри критики последваха от “Спаси София”, в лицето на Борис Бонев, който сподели, че от всичко най-много мрази лицемерието. Той иронизира текстовете на другите общински съветници, като им набрави своеобразен разбор в реч, генерирана от изкуствен интелект.

По-рано днес Иван Таков от групата на БСП обяви, че връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в Столичния общински съвет.