Картовите плащания и ПОС терминалите улесняват бизнеса

Преходът към еврото вече изисква промени в работата на търговците. Опитът от Хърватия през 2023 г. и практиката на финтех компанията myPOS – с над 300 000 обслужвани бизнеса на повече от 35 европейски пазара с различни валути – показват, че с добра подготовка, ясна комуникация и автоматизирани решения преходът протича спокойно и предвидимо.

Картовите плащания и ПОС терминалите са сред инструментите, които улесняват бизнеса и дават сигурност на потребителите. Оперативните въпроси обаче остават – от прехвърлянето на сметки и карти до настройването на ПОС устройствата и фискалните изисквания. От myPOS обобщава най-често задаваните въпроси на своите клиенти и отговорите, които очертават следващите стъпки за плавен преход.

„Нашата мисия е бизнесът в България да възприеме въвеждането на еврото като възможност, а не като предизвикателство. Тежестта на техническите промени е отговорност на компании като myPOS, за да може търговецът да се концентрира върху това, което прави най-добре: да развива бизнеса си“, коментира Полина Тоскова, мениджър за България на myPOS.

Въвеждането на еврото е най-голямата финансова промяна за България от десетилетия.

За българските търговци с физически обекти и онлайн магазини тя всъщност означава възможност за конкретни и осезаеми ползи. С въвеждането на еврото отпадат разходите за превалутиране между лев и евро, отчетността се опростява, а обслужването на чуждестранни клиенти става по-лесно.

„Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023 г., показа, че преходът може да бъде успешен и без съществени затруднения за търговците. Там процесът протече гладко благодарение на ясната комуникация и институционалната подкрепа, а самите търговци се адаптираха бързо към новите изисквания. Картовите плащания и ПОС устройствата са най-удобният инструмент за бизнеса в този преход – те автоматизират процеса, намаляват грешките и вдъхват доверие на клиентите”, посочва Полина Тоскова.

Ролята на картовите плащания и ПОС терминалите при прехода към еврото

Докато плащанията в брой крият риск от грешки и забавяне, картовите плащания дават бързина, прозрачност и повече доверие – с редица конкретни ползи за бизнеса и потребителите.