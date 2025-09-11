Стокообменът ни с Нидерландия надхвърля 2.63 млрд. евро през миналата година

Артур ден Хартог ще представлява Кралство Нидерландия в България. Заместник-министърът на външните работи Николай Павлов прие акредитивните писма на посланик ден Хартог.

Дипломатите потвърдиха ангажираността на дипломатическите служби на двете страни да продължат да работят за интензифициране на двустранния политически диалог, задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество, увеличаване на бизнес контактите и инвестициите, засилване на сътрудничеството в областта на образованието, науката, развойната дейност, иновациите и културния обмен.

Артур ден Хартог заменя на поста Симон ван дер Бург.

Нидерландия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

От 2022 г. стокообменът традиционно надхвърля 2.5 млрд. евро.

През миналата година фирмите от двете страни са си разменили стоки за над 2.63 млрд. евро. Българският износ е бил за 766.84 млн. евра, а вносът от „ниската земя“ 1.86 млрд. евро.

Експортът ни е включвал семена от слънчоглед, дори натрошени, медикаменти, рафинирана мед и медни сплави в необработен вид и други. А от нидерландия сме внасяли медикаменти, електрически апарати за жична телефония или телеграфия, масло, мазнина и течно масло от какао, необработен алуминий, трактори, диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори и други.

В края на 2024 г. сумарната стойност на преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлиза на 7.53 млрд. евро, с което

страната се нарежда на първо място по размер на вложенията у нас.

За насърчаване на бизнес връзките между Нидерландия и България е създадена Холандско-българската търговска камара с централен офис в София. Тя се ползва с пълната подкрепа на Нидерландското посолство в България. А нейната основна цел е да подпомага нидерландски и български компании с връзки помежду си, като им помага да растат и просперират чрез установяване на бизнес контакти и предоставяне на подкрепа.

Някои от най-големите фирми развиват бизнес проекти у нас. Например, през 1994 г. „Загорка“ АД се присъедини към глобалното семейство на HEINEKEN.

ING банк има клон в София. Групата Cordeel, с централа в Белгия, е 100% семейна строителна компания, активна във всички видове строителни проекти. Тя започва дейността си в България през 1999 г. и създава дъщерно дружество, Cordeel Bulgaria Inc., през 2006-а. И много други компании имат бизнес у нас.