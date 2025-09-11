РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Лари Елисън за кратко изпревари Илон Мъск като най-богатият човек в света

Лари Елисън за кратко стана най-богатият човек в света в сряда (10 септември), изпреварвайки Илон Мъск след драматичен ръст на цената на акциите на Oracle.

Състоянието на Лари Елисън нарасна до 393 млрд. долара, изпреварвайки Мъск, който има 385 млрд. долара, според Bloomberg Billionaires Index. Скокът дойде, след като Oracle изненада Уолстрийт с оптимистични прогнози за облачни услуги и изкуствен интелект, изпращайки акциите си с над 40% нагоре след обявени нови договори с OpenAI, Meta и Nvidia.

81-годишният председател на Oracle добави над 100 млрд. долара само за един ден – най-голямото еднодневно увеличение на лично богатство, регистрирано досега.

„Очевидно имахме невероятно начало на годината, защото Oracle се превърна в предпочитаното място за AI натоварвания“, каза Лари Елисън пред анализатори във вторник ( 9 септември ). До края на търговията обаче част от печалбите се стопиха. Мъск си върна първото място с 384 млрд. долара, докато Елисън остана с 383 млрд. долара.

В Калифорния най-богатият жител остава Марк Зукърбърг, чието състояние от 258.8 млрд. долара го поставя на трето място в световната класация. И други богаташи от района на Залива също доминират в глобалните класации.

Съоснователите на Google – Лари Пейдж и Сергей Брин, заемат съответно 5-о и 6-о място съответно с по 210 млрд. и 196 млрд. долара. Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, превърнал се в централна фигура на AI бума, е на 9-о място с богатство от 154 млрд. долара.

