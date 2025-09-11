Столичният общински съвет ще разгледа 75 доклада на първото си заседание след ваканцията

Столичният общински съвет (СОС) се събира в 10:00 ч. на първо заседание след лятната ваканция. На него ще бъдат обсъдени 75 доклада и пет питания. Сред тях по значимост за града се откроява предложението на кмета Васил Терзиев общината да кандидатства за финансиране по програма „Околна среда“ 2021-2027 за изграждане на ВиК инфраструктура в районите „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“.

Сключването на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за предоставяне на парково пространство за обществено ползване ще обсъдят още съветниците.

Те ще разгледат изменения в наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

Програма за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа и специални образователни потребности внасят група общински съветници.

Столичният общински съвет предстои да вземе решение за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на българския театрален и филмов актьор Руси Чанев, на поета Найден Вълчев, на Иван Ничев – режисьор, сценарист, оператор, както и на Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.