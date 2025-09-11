РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Столичният общински съвет ще разгледа 75 доклада на първото си заседание след ваканцията

Столичният общински съвет ще разгледа 75 доклада на първото си заседание след ваканцията

Столичният общински съвет (СОС) се събира в 10:00 ч. на първо заседание след лятната ваканция. На него ще бъдат обсъдени 75 доклада и пет питания. Сред тях по значимост за града се откроява предложението на кмета Васил Терзиев общината да кандидатства за финансиране по програма „Околна среда“ 2021-2027 за изграждане на ВиК инфраструктура в районите „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“.

Сключването на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за предоставяне на парково пространство за обществено ползване ще обсъдят още съветниците.

Те ще разгледат изменения в наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

Програма за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа и специални образователни потребности внасят група общински съветници.

Столичният общински съвет предстои да вземе решение за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на българския театрален и филмов актьор Руси Чанев, на поета Найден Вълчев, на Иван Ничев – режисьор, сценарист, оператор, както и на Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени