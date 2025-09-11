Парламентът обсъжда присъждането на пожизнени премии за световни и европейски шампиони

Парламентът ще обсъди присъждането на пожизнени премии не само на олимпийските и параолимпийските, но и на световните и европейски шампиони. Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта са два – на „Възраждане“ и на Даниел Александров от ГЕРБ и група народни представители.

Промените, предлагани от партията на Костадин Костадинов, са насочени към утвърждаване на държавната политика за по-справедливо признаване на заслугите на българските спортисти, допринесли за международния престиж на страната ни. „Съществуващата нормативна уредба предвижда право на пожизнени премии единствено за олимпийските и параолимпийските шампиони. Това обаче създава дисбаланс, тъй като световните и европейските шампиони, чиито постижения са не по-малко значими, остават извън обхвата на тази привилегия“, посочват вносителите.

Законорпектът на Даниел Александров от ГЕРБ цели признаване и подкрепа на заслугите на българските спортисти, завоювали медали от световни и европейски първенства в олимпийските спортове, които са прекратили активната си състезателна дейност и са навършили 40-годишна възраст. Регламентира се размерът на месечните парични премии, определени въз основа на най-високото постижение, да е в размер на минималната работна заплата.

Преди това депутатите ще приемат на второ четене промени в два закона. С измененията в Закона за морските пространства се намалява административната тежест за граждани и икономически оператори при одобряване на проекти на генерални планове за пристанища за обществен транспорт и се създава законова уредба при хипотеза за измененията им.

С промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух се цели прилагане на европейски директиви, като се премахва необходимостта гражданите и бизнесът да представят на хартиен носител документи, които могат да бъдат проверени в публични регистри, включително платежни документи при електронно плащане. Предвижда се и разширяване правомощията на контролните органи и се въвеждат санкции, каквито до момента няма.

Народното събрание ще разгледа и Законопроект за ратифициране на Програмното споразумение между Министерството на отбраната на Република България и министерствата на отбраната на редица европейски държави, както и с Европейската агенция по отбрана и Европейската инвестиционна банка относно Програма „Финансов механизъм за коопериране“.

Парламентът ще обсъди и ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации и информация, представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация, относно сътрудничеството в областта на C4ISR.