Американският лидер Доналд Тръмп предпочита прекратяването на конфликта в Украйна пред новите санкции срещу Русия. Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, чиито думи са цитирани от Ройтерс.

Това беше неговият отговор на въпрос как Съединените щати ще реагират на покупката на втечнен природен газ от Русия от Китай.

„Най-голямата цел на президента Тръмп е просперитет в Америка и мир в чужбина.

Той търси всеки възможен начин да сложи край на тази война без прекалено много разрушения“, каза Райт.

По-рано бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео заяви, че европейските страни трябва да спрат да купуват руски енергийни ресурси и да наложат „реални санкции“ срещу Москва. Той твърди, че руският президент Владимир Путин уж не е заинтересован от мирно уреждане на конфликта. Москва ще се придържа към тази позиция, докато не плати „колосална цена“, смята политикът.

По-рано Тръмп поиска ЕС да наложи 100% мита на съюзниците на Русия.

Американският лидер Доналд Тръмп призова Европа да въведе мащабни тарифи срещу търговските партньори на Русия, обещавайки, че Съединените щати ще последват примера му. Това съобщи британският вестник The Telegraph.

По-специално,

Тръмп призова Европейския съюз да въведе „100% вторични тарифи“ срещу Индия и Китай,

за да увеличи натиска върху Русия. Той направи това предложение по време на обсъждане с европейски лидери на мерки за принуждаване на Москва към мир, се казва в текста.

„През последните седмици Тръмп е все по-разочарован от Москва, тъй като Путин продължава да бомбардира украински градове въпреки опитите на САЩ да сключат мирно споразумение“, пише The Telegraph.