Рядка бутилка уиски Old Rip Van Winkle 25 Year Old излиза на търг

Почти е есен и бавният поток от ежегодни уиски представяния започва да се ускорява. Първо беше представена колекцията Birthday Bourbon, след това дойде Four Roses Limited Edition Small Batch. А най-накрая излязоха подробностите за колекцията Pappy Van Winkle 2025.

Освен това на търг ще се предлага и една изключително рядка бутилка Old Rip Van Winkle 25 Year Old. Pappy Van Winkle е собственост на семейство Ван Уинкъл и тяхната марка Old Rip Van Winkle Distillery, но от 2002 г. насам уискито се произвежда и дистрибутира в партньорство с Buffalo Trace.

Преди това Pappy се произвеждаше в дестилерията Stitzel-Weller, която затвори през 1992 г., така че е доста рядко човек да опита Pappy, дестилирано именно там. Според представител на марката, Old Rip Van Winkle 25 действително е било произведено в Stitzel-Weller през 1989 г. и е прекарало повече от 10 години в отлежаване там, преди да бъде прехвърлено в Buffalo Trace през 2002 година. Това уиски, което превъзхожда най-старото издание на Pappy с две години, е било извадено от бъчвите през 2014 г. и поставено в неръждаем съд, преди да бъде пуснато на пазара през 2017 г. в ограничен тираж от едва 710 индивидуално номерирани декантера, проектирани от Glencairn Crystal Studio.

Бутилка №706, която сега излиза на търг чрез Sazerac’s Legacy de Forge, уж била открита в архивите на Buffalo Trace, скрита зад други бутилки (разбира се, винаги гледайте с доза скептицизъм на подобни истории, но така се твърди). Можете да наддавате за тази бутилка, както и за други уискита на Buffalo Trace, до 24 септември, а победителят ще получи и частна дегустация с Джулиан Ван Уинкъл лично.