Нашият дълг е да обновяваме детските градини, обяви премиерът Желязков в Симитли

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“, обяви министър-председателят Росен Желязков на официалното откриване на реновираната детска градина „Радост“ в град Симитли.

Премиерът посочи, цитиран от пресцентъра на Министерския съвет, че модернизирането на сградата е станало благодарение на политическата воля.

Детското заведение е модернизирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1.2 млн. лева или – 1 198 740 лева. Сред изпълнените дейности са изграждането на алеи, площадки, пейки, люлки, метална ограда, подмяна на осветителни тела, нова дограма, топлоизолация, стълбищна платформа за хора със специални потребности.

По-късно министър-председателят Росен Желязков откри обновеното Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Крупник. На образователната институция е бил извършен основен ремонт, финансиран със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1.5 млн. лева. В училището са направени инвестиции в материалната база, в енергоспестяващи мерки и в осигуряване на достъпна среда.