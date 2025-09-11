Даниел Терзиев, подкарал трамвая, помел 7 коли, остава в ареста

Софийският апелативен съд потвърди определението на Софийския градски съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 22-годишния Даниел Терзиев, отговорен за дерайлирането на столичен трамвай.

След като младият мъж е „подкарал“ трамвая около 04.40 часа на 2 септември на бул. „Шипченски проход“ в София, той е повредил електротранспортното средство, с което е създал опасност за живота на други хора и е причинил значителни материални щети – помел е 7 коли и е разрушил подлез, съобщават от държавното обвинение.

В хода на разследването по делото е извършен оглед на местопроизшествието, констатирано е състоянието на трамвая, положението на неговите контроли, вредите по мотрисата, околните сгради и съоръжения, както и по автомобилите.

Съдът е приел доводите на прокуратурата за наличие на обосновано предположение относно авторството на деянието, като е налице реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши повторно престъпление. Към момента на извършване на деянието той е бил в изпитателния срок на условна присъда по предходно наказателно производство срещу него.

С определение на Софийския апелативен съд обвиняемият остава в ареста, уточняват от пресцентъра на прокуратурата.