България е изправена пред интензивно намаляване на населението, ако не се вземат спешни мерки, предупреди Гуцанов

България е на прага на нов етап от демографската криза – между 2030 и 2035 година се очаква процес на интензивно намаляване на населението във възрастовата група 40–64 години, който може да продължи до 2058 година. За това предупреди министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в парламента. Той подчерта, че населението под 39 години ще продължи да намалява, а делът на хората над 65 години ще расте – в момента те вече са 24% от българите.

Според Гуцанов демографската политика е национален приоритет, който не търпи отлагане. През 2024 година у нас са родени 53 727 деца, при коефициент на фертилност 1,72 – спад спрямо 2023 година, когато България имаше най-висок показател в ЕС (1,81). Разликата между родени и починали остава драстична – над 47 000 души. Макар миграцията да отчита положително салдо, тенденцията все още не е стабилна.

Министърът призна, че досегашните мерки – финансови стимули за първо, второ и трето дете, удължени майчински и семейни помощи – не са достатъчни. За 2025 година са предвидени над 640 млн. лева за подкрепа на семействата, но според него решението изисква хоризонтален подход и ангажимент на всички институции.

През 2026 година министерството ще постави акцент върху стимулирането на раждаемостта чрез увеличаване на обезщетенията за майчинство, така че за втората година те да достигнат размера на минималната работна заплата. Целта е едновременно да се подкрепят семействата и да се насърчат майките да се върнат на работа.