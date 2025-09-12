Vivacom започва предварителни поръчки за серията iPhone 17

Vivacom започва предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple – iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Моделите се предлагат само онлайн на www.vivacom.bg.

IPhone Air, най-тънкият iPhone, правен някога, се предлага в четири цвята: космическо черно, бяло, златно и небесносиньо. Смартфонът се отличава с невероятно тънък и лек дизайн, който е по-издръжлив от всеки предишен модел. Разполага с усъвършенствани предна и задна камери, както и фантастичен живот на батерията. iPhone Air се предлага с виртуална eSIM. Посетете vivacom.bg, за да научите повече.

Смартфоните iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max са с поразителен нов дизайн. Благодарение на вградения чип A19 Pro, те постигат светкавична производителност. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max разполагат и с подобрена камера за професионални снимки, както и удължен живот на батерията. Клиентите могат да ги намерят в сребърен, оранжев или тъмносин цвят.

iPhone 17 разполага с иновативната предна камера Center Stage, по-голям и по-ярък нов дисплей с до 120Hz и вграден чип A19 за подобрена производителност. Смартфонът се предлага в черен, бял, мъгливо син, зеленикаво сив и лавандулов цвят.

Vivacom предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3. Те са с нов дизайн и подобрени функционалности: невероятно качество на звука, изключително пасване и стабилност в ухото, отчитане на сърдечния ритъм по време на тренировки и по-дълъг живот на батерията.

Повече информация на vivacom.bg.