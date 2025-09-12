РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска от съда да бъде освободен

Искането за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев се гледа в момента в Софийски градски съд. Защитата му поиска той да бъде освободен от ареста с по-лека мярка за неотклонение, като подписка или парична гаранция. Адвокат Николай Владимиров припомни, че на Коцев е повдигнатото обвинение за поискан подкуп, който не е предоставен, не е и получен. Той е в ареста от момента на задържането му, посочи защитникът и подчерта, че задържането под стража не следва да се превръща в предварително изпълнение на наказанието.

Успоредно със заседанието, пред сградата на Софийски градски съд се състоя импровизиран протест в подкрепа на варненския кмет. На място присъстват и няколко ключови лица от „Продължаваме промяната“ – Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова и други.

Искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев бе внесено от прокуратурата миналия петък, макар защитата да е подала своето искане по-рано, което според Лулчева (бел. ред. – адвокат на Благомир Коцев) е недопустимо забавяне.

Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 година. На следващия ден от Софийска градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и на бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови „задържане под стража“ за четиримата.

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка обаче излезе бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда, липсват доказателства за връзки на посочения с другите трима.

Успоредно с това стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, приятел от детинство на Коцев, е дал показания срещу кмета, но след няколко дни оповести, че го е направил под натиск, за което обаче не е разпитан.

Преди броени дни адвокатката на Коцев Ина Лулчева обяви, че е внесла в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържането му. 

Искания за преразглеждане на мерките на задържаните с Благомир Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев не са внасяни. Това съобщи щабът на варненския кмет предни дни. Обяснението на щаба е, че защитата на тримата е изградила съгласувана стратегия в полза на всички тях.

Днес се гледат мерките и на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от „Продължаваме промяната“, както и на задържания с него експерт по обществени поръчки Петър Рафаилов.

