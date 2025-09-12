РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ и ядрената енергия, предупреждава пратеник на Тръмп

„Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас“, казва американският енергиен секретар Крис Райт.

Американският енергиен секретар Крис Райт призова останалите купувачи на руски изкопаеми горива в ЕС да прекратят кампанията си срещу усилията на блока да намали зависимостта от Москва и да купуват от САЩ.

„Искаме да изместим целия руски газ. Президентът Тръмп, Америка и всички държави от ЕС искаме да прекратим руско-украинската война“, каза Райт. „Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас.“

В същото време призова европейските държави да намерят алтернативи на руската атомна енергия, като каза: „Искаме да видим ядрените технологии да идват от Съединените щати или от самия ЕС.“

В четвъртък 11 септември най-висшият съд на ЕС реши, че Комисията е допуснала грешка, като е позволила на Унгария да предоставя държавна помощ за финансиране на голямо разширяване на ядрените си мощности с подкрепата на Русия. Съдът на ЕС заяви, че служителите е трябвало да определят дали строителството на атомната електроцентрала „Пакс II“ в партньорство с руската държавна фирма „Росатом“ нарушава правилата за обществени поръчки.

Унгарският премиер Виктор Орбан, отдавна е застъпник на проекта „Пакс II“ – и против санкциите на ЕС срещу Русия, включително плана на енергийния комисар Дан Йоргенсен за постепенно прекратяване на внос на газ от Русия до 2027 година.

