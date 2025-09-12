Alibaba финансира облачния си растеж с конвентируеми облигации за 3.2 млрд. долара

Китайският гигант в електронната търговия Alibaba обяви, че ще набере 3.2 милиарда долара като пусне специален вид облигации – т.нар. конвертируеми облигации. Това е най-голямата подобна сделка в света за тази година и изпреварва рекорда на DoorDash от месец май.

С близо 80% от средствата компанията ще разшири своите дата центрове, ще модернизира технологии и ще подобри услугите си, за да отговори на огромното търсене на облачни решения. Останалата част от парите ще бъде вложена за разширяване на международното присъствие и бизнеса с онлайн търговия.

Облигациите ще могат да се превърнат в акции на Alibaba, които се търгуват в САЩ, и ще имат падеж през 2032 година.

Реакцията на пазара беше смесена – акциите в Хонконг поскъпнаха с над 2%, докато тези в Ню Йорк паднаха с малко над 2 на сто. Въпреки това от началото на годината акциите и на двата пазара са се повишили с над 70 процента.

Alibaba е и един от най-големите инвеститори в изкуствен интелект в Китай и планира да вложи над 53 милиарда долара в следващите три години. Според главния изпълнителен директор Еди Ву именно AI ще бъде двигателят на растежа на компанията, особено в облачните услуги, които вече растат бързо.

Това не е първият подобен ход – през юли Alibaba набра още 1.5 млрд. долара, а миналата година – 5 млрд. долара чрез подобни облигации.

Междувременно и други компании в Хонконг, като China Pacific Insurance, залагат на този инструмент, тъй като конвертируемите облигации предлагат сигурност за инвеститорите и шанс за печалба, ако цената на акциите се покачи.