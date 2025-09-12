Кабинетът очаква формален отговор от Радев за номинацията на Денев за шеф на ДАНС

„Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт“. Това каза премиерът Росен Желязков по време на днешния парламентарен контрол, отговаряйки на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В момента контраразузнаването се оглавява от временно изпълняващия длъжността председател Деньо Денев, който пое поста след оставката на Пламен Тончев, който оглави Комисията по досиетата. Според закона назначаването на председател на ДАНС става с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Така от кабинета изпратиха на държавния глава номинацията на Денев, но Радев отказа да я приеме, като обвини управляващите, че извършват чистка в агенцията.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също изрази мнение, че масово се пенсионират служители, за да се освободят позиции за приближени на Делян Пеевски.

Днес в парламента Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ попита премиера Росен Желязков как ще осигури политически неутрален кандидат за ДАНС. В отговор министър-председателят изчете от трибуната текстовете от Закона за ДАНС, според които се изисква съвпадане на волята на правителството и президента, за да бъде назначен председател на агенцията. По думите на Желязков, Министерският съвет не е приел на заседание решение за предложение на президента и не носи отговорност за изпълнението на компетенциите на друг орган на властта.

Премиерът коментира и предложението на депутата от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Атанас Атанасов правителството да внесе няколко кандидатури за поста председател на ДАНС, които да бъдат изслушани от парламентарната комисия. Той обясни, че идеята не съответства на закона, а за да се реализира, законът трябва да се промени, което е в компетенцията на парламента.

Атанасов пък подчерта нуждата от компромис с президента, за да се избегне фактическо узурпиране на репресивната власт от правителството. Желязков обаче не отговори на коментара на депутата от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и така казусът отново остана висящ.