„Шелли Груп“ влиза с нов продукт на пазар за 2.5 млрд. долара

„Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT продукти и IoT решения за интелигентни сгради, разширява портфолиото си от Pro продукти и представи новата си продуктова линия „Smart Miniature Circuit Breaker” (MCB) („малък интелигентен автоматичен електрически предпазител“) на международното специализирано изложение Internationale Funkausstellung (IFA) в Берлин.

С тази иновация „Шелли Груп“

ускорява навлизането си на пазара за професионално управление на сгради и енергия,

като същевременно засилва позицията си на технологичен лидер. С въвеждането на малки интелигентни автоматични електрически предпазители фирмата прави значителен скок в професионалния пазар за управление на сгради и енергия, като комбинира максимална електрическа безопасност с усъвършенствано интелигентно управление. Възможностите за наблюдение в реално време позволяват ранното откриване на аномалии в енергопотреблението – като необичайно потребление, прекомерно потребление или неизправности в свързаните уреди – като по този начин се повишава общата безопасност на сградата. При критични събития като пожар или наводнение, системата позволява дистанционно изключване на електрозахранването по сектори, което минимизира риска и щетите.

Според пазарното проучване на Market Research Intellect,

световният пазар на интелигентни предпазители се оценява на приблизително 2.5 милиарда долара

през 2024 г. и се очаква да нарасне с около 10.5% годишно, за да надхвърли 5.8 милиарда долара до 2033 година. Ключовите фактори за този растеж включват нарастващото търсене на енергийна ефективност и безопасност, все по-голямата интеграция на интелигентни електропреносни мрежи и възобновяема енергия, както и по-широкото внедряване на интелигентни домове, интелигентни сгради и индустриални решения.

Допълнителни фактори са технологичните постижения в областта на Интернет на нещата, изкуствения интелект и облачните интеграции, както и построгите регулаторни изисквания за енергоспестяване и електрическа безопасност.

Според Wolfgang Kirsch, изпълнителен директор на „Шелли Груп“, с въвеждането на тези интелигентни малки автоматични електрически предпазители, компанията прави важна крачка към отварянето на пазара за професионално управление на сгради и енергия. „Ние съчетаваме максимална безопасност с интелигентно управление, за да създадем значителна добавена стойност за нашите клиенти. В същото време подчертаваме позицията си на технологичен лидер, като същевременно значително разширяваме пазара, на който оперираме. Разработката на интелигентните малки автоматични електрически предпазители на Shelly е завършена.“

Следва сертифициране, а масовото производство е планирано да започне веднага след приключване на сертифицирането.

Пускането на пазара е планирано за началото на 2026 година.

„Шелли Груп“ ЕД разработва, проектира и разпространява IoT решения за интелигентни сгради за професионални и непрофесионални потребители, предлагайки съвременни технологии, съвместимост и висока степен на технологична гъвкавост. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на енергопотреблението на електроуреди и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.

В допълнение към продажбата на устройства, „Шелли Груп“ генерира приходи от своите облачни приложения. Фирмата се възползва от производство с ниски капиталови разходи чрез използването на подизпълнители. Тя има силно присъствие в немскоезичните страни и е представена с продуктите си в повече от 100 страни. „Шелли Груп“ има глобално присъствие с дъщерни дружества в Германия, България, Словения и Полша, както и в САЩ и Китай.

От началото на годината акциите на „Шелли груп“ на „Българска фондова борса“ летят нагоре след като в началото на януари бяха по 34.8 евро за един брой, а днес са цените са на стойност 54.8 евро. Така пазарната капитализация на дружеството достига 973 272 016 евро (или 1 903 554 607).