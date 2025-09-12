МВР отчете 36 проверки на „Инспектората“ и над 1500 сигнала във „Вътрешна сигурност“ през 2024 година

През 2024 година дирекция „Инспекторат“ към МВР е извършила общо 36 проверки на структури и служители в системата. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов по време на парламентарния контрол. Шест от проверките са планови, три – комплексни, две – тематични, а една е за неподадена декларация по Закона за противодействие на корупцията. Допълнително са проведени 30 извънпланови проверки и 61 проверки на декларации за несъвместимост. Изготвени са 115 становища по сигнали за неправомерни действия.

Министърът подчерта, че са направени обобщени доклади с препоръки към ръководителите на проверяваните структури. Специално внимание е отделено на проверката за правомерността на действията на полицаи по време на протеста срещу Българския футболен съюз на 16 ноември 2023 година – установени са дисциплинарни нарушения на 17 служители, а докладът е предаден на Софийската районна прокуратура. Подобен случай е регистриран и в Областната дирекция на МВР – Стара Загора, където при задържане е починал гражданин. Там са открити нарушения от 13 служители, а материалите са предадени на Районната прокуратура.

За дирекция „Вътрешна сигурност“, през 2024 година са постъпили 1536 сигнала срещу служители на МВР. Работата е приключена по 1304 от тях – 100 са потвърдени, 162 отхвърлени, а по 593 е имало проверки по искане на прокуратурата. На други компетентни институции са препратени 56 сигнала. В рамките на годината са образувани 109 досъдебни производства срещу 145 служители, от които 21 са уволнени, а 171 са наказани дисциплинарно.

Освен това са проучени 306 сигнала за корупционни практики, като 38 са признати за основателни. По инициатива на „Вътрешна сигурност“ са започнати 29 досъдебни производства за корупция в различни прокуратури.

Митов обобщи, че инспекционните и контролни органи на МВР остават активни в разследването на злоупотреби и нарушения, като резултатите показват необходимост от по-строги дисциплинарни мерки и по-добра координация с прокуратурата.