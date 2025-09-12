РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Франция изпраща три изтребителя „Рафал“, за да помогне за защитата на полското въздушно пространство, съобщи Макрон

Макрон

Франция ще изпрати три изтребителя „Рафал“, за да помогне на Полша да защитава въздушното си пространство след навлизането на дронове тази седмица, съобщи в четвъртък френският президент Еманюел Макрон в платформата X.

„Сигурността на европейския континент е наш основен приоритет. Няма да се поддадем на нарастващите заплахи и сплашване от страна на Русия“, заяви той.

Френски военен източник уточни, че бойните самолети вече са били разположени в Полша преди нарушенията на въздушното пространство във вторник.

