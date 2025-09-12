Според Орбан навлизането на руски дронове в Полша е недопустимо

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в интервю за унгарското държавно радио, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша е „недопустимо“, предаде Ройтерс.

Той подчерта, че Будапеща проявява солидарност със своя „исторически съюзник“ Полша, въпреки настоящите политически разногласия между двете страни.

„Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения. Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо“, посочи Орбан.