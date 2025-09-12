Измениха в домашен арест мерките на трима от обвиняемите за побоя над директора на МВР-Русе

Състав на Апелативния съд във Велико Търново измени в домашен арест мерките на трима от русенските младежи, обвинени за побоя над старши комисар Николай Кожухаров от 4 септември.

Съдебните заседания продължават вече над 8 часа при засилена полицейска охрана. Първи мярката си за неотклонение от „задържане под стража“ в домашен арест чу 18-годишният Жулиен Кязъмов. С по-лека мярка вече е и 18-годишният Кирил Гочев, който е шофирал автомобила по време на инцидента. Променена в домашен арест беше и мярката на 19-годишния Виктор Иванов, който не се яви и се представлява само от адвоката си. Остава за разглеждане мярката за неотклонение на непълнолетния Станислав.

Близо три часа отне на съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева да се запознае с новите доказателства по досъдебното производство, които днес представи прокуратурата. Сред тях са протокол от разпита на 10 септември на пострадалия полицейски директор и 74 страници видео техническа експертиза, както и диск със запис на инцидента.

Мерките се гледат при засилена полицейска охрана на съдебната палата във Велико Търново. В момента съдът заседава при закрити врата по мярката на 15-годишния Станислав.

В съдебната зала се явиха лично само 18-годишните Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев и двамата поискаха по-леки мерки от определените от Русенския окръжен съд „задържане под стража“. Прокуратурата поддържа арестите.

По досъдебното производство няма представени от прокуратурата важни доказателства, коментира Станислав Иванов, адвокат на Жулиен:

„Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Аз не видях докладни. На всеки екип трябва да има докладна – какво е заварил, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието“, обясни адвокат Иванов.

От държавното обвинение не коментират пред журналисти.

Вината за инцидента не е на момчетата, това се потвърждава и от разпита на комисар Кожухаров, който ни беше предоставен днес писмено, заяви адвокатът на Кирил Георги Георгиев. Според защитата инцидентът е провокиран след действията на Георги Димитров, съседът на полицая, който е бил с него при инцидента:

„Просто е станало едно недоразумение, в което твърде късно са разбрали, че става въпрос за комисар Кожухаров. Георги Илиев Димитров бърка в автомобила. Това е поводът да ескалира цялата ситуация и да се стигне до тук“, посочи адвокат Георгиев.

Постановените променени мерки за неотклонение на русенските младежи, обвинени за побоя над директора на полицията, са окончателни.