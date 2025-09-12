Омбудсманът е изпратила писма до двама министри заради водната криза в Брезник

Да се вземе решение да не се начисляват задължения за услугата „доставяне на вода“ или да се намали цената ѝ, докато трае кризата в Брезник. За това настоява омбудсманът Велислава Делчева.

Тя настоява и за осигуряването на достатъчно водоноски, за да бъде гарантирано на засегнатото население достъп до питейна вода.

Велислава Делчева е изпратила писма до министрите на регионалното развитие и на околната среда, както и до кмета на Брезник, до изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ и управителя на ВиК – Перник.

Поводът са жалби и две подписки от над 800 души, в които гражданите сигнализират омбудсмана за тежкия воден режим и ограниченията за ползване на водата от язовира заради наличието на манган, арсен и бактерията клостридиум перфрингенс.

В писмото си омбудсманът отправя редица въпроси, свързани с рехабилитацията на водопроводите, незаконни присъединявания към водопроводната мрежа и нерегламентирани ползвания.

Делчева препоръчва и пет конкретни действия. Сред тях – обявяване на подробен план за справяне с водната криза, идентифициране на възможните алтернативни източници за питейно водоснабдяване, предоставяне на информация за издадените разрешения за водоползване.

Омбудсманът препоръчва също одобряването на финансовите операции на разплащане при изпълнение на инвестиционни проекти със средствата от европейски и национални публични фондове да се обвърже с гаранционен механизъм за спиране на разплащанията при нарушаване или застрашаване на основни права на гражданите.