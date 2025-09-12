Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) – настоящият ръководител на обществената телевизия Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Това съобщиха от Съвета за електронни медии (СЕМ) след изтичането на крайния срок за подаване на документи от кандидатите за поста.

Срокът за кандидатстване изтече днес в 17:00 ч. До 2 октомври ще бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври – на тези, които ще бъдат изслушани.

Очаква се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.