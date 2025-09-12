Изтича срокът за подаване на документи за шеф на БНТ

Днес в 17 часа изтича крайният срок за подаване на документите от кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Допуснатите до процедурата кандидати ще бъдат обявени на 2 октомври, а две седмици по -късно ще бъде проведен и самият избор.

Тази седмица медийният регулатор взе решение за промяна в процедурните правила.

Вчера СЕМ излезе и със специална позиция по повод получено от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков писмо със заплахи към членовете на регулатора, ако не изпълнят съдебните решения за спиране на обявения конкурс.

„Съветът за електронни медии намира за недопустим подобен натиск от страна на Емил Кошлуков срещу независимия медиен регулатор. Учудващо е откъде черпи увереност така императивно да отправя заплахи, след като повече от три години управлява обществената телевизия извън мандат„, пишат от СЕМ в позицията си.

Те са категорични, че няма да се поддадат на никакъв натиск, ще действат прозрачно, законосъобразно и изпълнявайки стриктно правомощията, вменени им от закона.