РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Протест в Русе поиска оставки в МВР и освобождаване на младежите

Протест в Русе поиска оставки в МВР и освобождаване на младежите

Граждански протест срещу задържането на четиримата младежи, обвинени в побой над ръководителя на Областната дирекция на полицията в Русе, се проведе тази вечер пред Съдебната палата в града.

Освобождаването на младежите от ареста, пълен достъп до общинските видеокамери и оставки на ръководителите на МВР са исканията на протестиращите, дошли пред Съдебната палата в Русе. До напрежение не се стигна, макар че в социалните мрежи имаше призиви за атакуване на сградата, а и по време на протеста емоционалният тон на моменти прехвърляше нормалните граници.

В петък Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа мерките за неотклонение на четиримата младежи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени