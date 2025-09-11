Протест в Русе поиска оставки в МВР и освобождаване на младежите

Граждански протест срещу задържането на четиримата младежи, обвинени в побой над ръководителя на Областната дирекция на полицията в Русе, се проведе тази вечер пред Съдебната палата в града.

Освобождаването на младежите от ареста, пълен достъп до общинските видеокамери и оставки на ръководителите на МВР са исканията на протестиращите, дошли пред Съдебната палата в Русе. До напрежение не се стигна, макар че в социалните мрежи имаше призиви за атакуване на сградата, а и по време на протеста емоционалният тон на моменти прехвърляше нормалните граници.

В петък Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа мерките за неотклонение на четиримата младежи.