Софийският градски съд решава дали да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Той, заедно с двамата общински съветници – Йордан Каталиев и Николай Стефанов – са в ареста от 8 юли след 10-часово заседание на Апелативния съд в София. Преди дни защитата на Коцев внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение.

Обвиненията срещу тях са за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари.

В мотивите си Апелативният съд в София отбеляза, че в престъпната група активната роля е била на съветниците, а кметът е имал по-периферно участие. Магистратите пуснаха на свобода срещу подписка четвъртия обвинен – бизнесменът Ивайло Маринов.

Задържането на Коцев предизвика поредица от протести – както във Варна, така и в София и в други градове на страната. Успоредно с днешното заседание е планирана демонстрация пред сградата на Софийския градски съд, а от 18:30 часа, пред Съдебната палата е насрочен нов протест на „Правосъдие за всеки“ с призив „СВОБОДА!“.



