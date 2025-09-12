Lancia се завръща към ралитата с духовен наследник на Delta HF Integrale

Италианската компания Lancia Automobiles S.p.A. е най-успешният производител в историята на Световния рали шампионат (WRC). Тя е спечелила 10 титли при конструкторите, включително шест поредни с моделите Delta HF и HF Integrale от 1987 до 1992 година. Именно към тях се отнася името на новия състезателен хечбек, с който Lancia ще се завърне към ралитата догодина.

Представители на Lancia отбелязаха, че новият Ypsilon Rally2 HF Integrale „носи легендарния дух на рали победите на марката в съвременния моторен спорт“. Моделът е проектиран да се състезава не в основната категория WRC, а във второстепенната WRC2.

Негови конкуренти ще бъдат Skoda Fabia RS, Hyundai i20N, Toyota GR Yaris, Ford Fiesta и Citroen C3.

Хечбекът получи състезателен бодикит с масивен спойлер на петата врата, вентилиран капак с ключалки, въздухозаборник на покрива и червено-бял-черен цвят на купето. Интериорът е оборудван с предпазна клетка, пожарогасителна система и други атрибути на съвременните рали автомобили. Вътре в купето стикери, напомнят за спортните успехи на марката.

Компанията не разкри техническите характеристики на състезателния автомобил. Всички автомобили Rally 2, построени съгласно регламента, обаче са оборудвани с 1,6-литров четирицилиндров турбо двигател, работещ в тандем с петстепенна секвенциална скоростна кутия и система за задвижване на всички колела. Има и минимално ограничение на теглото от 1230 килограма.

Цената на такива автомобили е около 200-300 хиляди евро.

Lancia има дълга история в производството на автомобили и запомнящо се представяне в Световния рали шампионат. Марката е символ на елегантен дизайн и иновативни технологии. Освен това можем да опишем автомобилите на марката като комбинация от луксозен интериор и спортен дух. Модерните модели на компанията се разглеждат като по-луксозна алтернатива на моделите в гамата на FIAT, върху чиято база се основават.

Една от запазените марки на фирмата е използването на букви от гръцката азбука, с които кръщават своите модели.

Lancia Automobiles S.p.A. (произнася се Ланча) е основана през 1906 г. от автомобилния състезател Винченцо Ланча. Италианската компания е специализирана в производството на леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, тролейбуси и военна техника.През 1969 г. компанията става част от FIAT Group, по-късно става дъщерна на Fiat Chrysler Automobiles (FCA Italy).