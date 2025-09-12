РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МВР и пожарната показаха професионализъм, въпреки критиките, заяви Желязков

Премиерът Росен Желязков заяви, че обвиненията на опозицията за провал на МВР в справянето с пожарите са „живот в паралелни реалности“. Изказването му дойде по време на честването на професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на фона на внесения вот на недоверие към кабинета.

Желязков подчерта, че пожарникарите и всички институции, включени в борбата с огъня, са демонстрирали координация и професионализъм, оценени и от европейските партньори.

Премиерът сравни началото на политическия сезон с „разпалващи се политически пожари“ и увери, че правителството ще защитава труда и авторитета на служителите.

