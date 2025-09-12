Негативните нагласи преобладават, доверието в институциите намалява, а избирателната активност спада, показва проучване на „Маркет ЛИНКС“

Национално проучване на bTV и „Маркет ЛИНКС“ сред 1007 пълнолетни граждани, проведено между 18 и 28 август, показва, че близо две трети от българите оценяват негативно посоката на развитие на страната. Най-силни песимистични нагласи са отчетени през март и април заради напрежението около предстоящото въвеждане на еврото и съпътстващите протести.

Доверието в правителството продължава плавно да намалява. Според социолога Добромир Живков това се дължи на усещането, че кабинетът „Желязков“ не управлява самостоятелно, а решенията се взимат от външни фактори. Той посочи, че в обществото има широкоразпространено впечатление за непрозрачност. Още по-ниско доверие събира парламентът, който традиционно е сред най-неодобряваните институции заедно с прокуратурата.

Проучването отчита и спад в мобилизацията за избори – едва 41% от анкетираните заявяват готовност да гласуват, което предполага още по-ниска избирателна активност при евентуален вот.

Партийната подкрепа остава относително стабилна. „ДПС-Ново начало“ се доближава до резултата на ПП-ДБ и запазва позицията си на трета сила, докато „Възраждане“ бележат спад. БСП остава на границата с около 5%, а „Има такъв народ“ пада под 4-процентната бариера. Според Живков лекото покачване при „ДПС-Ново начало“ се дължи на натиск в малките общности и на преминаването на кметове към формацията.

Проучването не отчита евентуална нова партия, свързана с президента Румен Радев. Според анализа негова подкрепа биха оказали основно хора, които по принцип не гласуват.