Опозицията внася пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

„Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“ са подкрепили с подписи вота на недоверие, подготвян от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Това заяви в парламентарните кулоари лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов.

Очаква се днес, до ранния следобед, проектът на решение за гласуване на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков да бъде внесен в деловодството на Народното събрание.

Темата на петия вот на недоверие ще бъде „вътрешен ред и правосъдие“. При обсъждането му ще влезе и случаят в Русе с пребития местен полицейски директор.

Все още не е ясно как „Възраждане“ и „Величие“ ще се позиционират спрямо вота. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че ще подкрепят инициативата на „Продължаваме промяната-Демократична България“, ако получат насрещна подкрепа за своя вот на недоверие, свързан с водната криза.

Пред медиите в кулоарите на парламента Атанасов изрази недоволството си от това, че Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не е изслушала вътрешния министър и главния секретар на МВР за случая с побоя над полицейски началник в Русе, тъй като двамата са обявили, че не могат да присъстват. Той подчерта, че „Демократи за силна България“ не търси данни за разследването, а за институционалните действия. По думите му първоначално е имало опит случаят да бъде прикрит, но впоследствие е последвала бърза реакция и арести.

Атанасов смята, че прикриването на истината вреди както на властта, така и на обществото. Той поиска разяснения за подадения сигнал, изпратените патрули, липсата на арести в началото и действията на местното МВР.

Минути след Атанасов в парламентарните кулоари говори и лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов. Той не заяви директно дали партията му ще подкрепи вота, но пред журналисти обвини институциите, че погазват законите, а правосъдната система, че защитава престъпници и купувачи на гласове. По думите му България не функционира като нормална държава, което прозвуча като подкрепа за мотивите на вота на „Продължаваме промяната-Демократична България“.