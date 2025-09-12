Съдът гледа мерките за неотклонение на младежите, задържани за побоя над началника на полицията в Русе

Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побоя над директора на полицията в Русе. Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10:00 часа, като за всеки от задържаните ще има отделно разглеждане в същия ден.

Състав на Окръжния съд в Русе остави непълнолетния С. А., 18-годишните Жулиен Кязимов и Кирил Гочев и 19-годишния Виктор Иванов в ареста на 6 септември. Обвиненията към С. А. и Жулиен Кязимов са за хулиганство и тежка телесна повреда, а срещу другите двама – само за хулиганство.

Снощи в Русе се проведе протест в защита на четиримата младежи с искане на оставката на началника на полицията Николай Кожухаров, който все още е в болница. В София също се проведе демонстрация на гражданска инициатива „БОЕЦ“, която поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, заради „неверни твърдения по случая„.