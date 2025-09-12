Нидерландия бойкотира „Евровизия“ заради Израел

Нидерландия е петата държава, която бойкотира песенния конкурс „Евровизия“. Телевизионната компания „Авротрос“ обяви, че няма да участва, ако организаторът на конкурса – Европейският съюз за радио и телевизия, разреши на Израел да участва.

Сред държавите, които се обявиха против участието на Израел, са Словения, Испания, Ирландия и Исландия.

В изявлението си от телевизионната компания заявяват следното: „Авротрос“ вече не може да оправдае участието на Израел в настоящата ситуация предвид продължаващите сериозни човешки страдания в Газа.“

Според „Авротрос“ по време на последното издание на песенния конкурс е имало „доказана намеса от страна на израелското правителство, с която събитието е използвано като политически инструмент“. По думите им това противоречи на аполитичния характер на песенния конкурс на „Евровизия“, предава БТА.

Миналата година Нидерландия също заплаши с оттегляне поради напрежение около участието на певеца Йост Клайн, който беше дисквалифициран от конкурса поради инцидент зад кулисите с операторка.

„Евровизия“ ще се проведе във Виена между 12 и 16 май догодина.