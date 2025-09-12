РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Съдът остави Благомир Коцев в ареста

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за пускането му от ареста

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според съда продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото. Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, е мотивът на съда.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, подчерта съдът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени