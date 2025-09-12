Съдът остави Благомир Коцев в ареста

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според съда продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото. Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, е мотивът на съда.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, подчерта съдът.