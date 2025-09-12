Премиерът Росен Желязков и девет министри ще отговарят на депутатски въпроси

В Народното събрание премиерът Росен Желязков и министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще отговарят на депутатски въпроси в петъчния парламентарен контрол. Министър-председателят ще даде обяснения за необходимостта от гарантиране на политически неутрален и прозрачен процес по избор на председател на ДАНС.

С въпроса от „Продължаваме промяната-Демократична България“ напомнят, че на 4 юни Министерският съвет освободи Пламен Тончев от поста председател и за временно изпълняващ длъжността беше назначен заместник-председателят Деньо Денев.

Преди дни президентът Румен Радев заяви, че отказва да подпише указ за назначаването на нов председател на ДАНС.

Към вътрешния министър Даниел Митов са отправени девет въпроса, свързани с дейността на дирекция „Инспекторат и вътрешна сигурност“ и резултатите от вътрешни проверки за дисциплинарни и други нарушения в МВР.

Външният министър Георг Георгиев ще отговаря на 3 въпроса, включително за отпадането на американските визи за българите. В контрола ще участват още министрите на образованието, земеделието, здравеопазването и културата.

Преди това депутатите ще започнат работа с първо четене на промените в Закона за ограничаване изменението на климата. Законопроектът е включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз за 2024 г., като поради неприемането му през 2024 г. е прехвърлен в Плана за 2025 година.

Промените представляват транспониране на Директива (ЕС) 2023/959 г., която въвежда новата схема за търговия с емисии за секторите транспорт и сгради и съответно прави референция и към Социалния фонд за климата, който отпуска средствата за разработените от държавите членки социални планове за климата. Включени са емисиите от морски транспорт в обхвата на схемата за търговия с емисии, които трябва да бъдат мониторирани, да бъдат докладвани и да се верифицират. Целта е насърчаване на намаляването на емисиите на парникови газове по разходоефективен и икономически ефективен начин.

Измененията, въведени с Директива (ЕС) 2023/958, предвиждат ключови промени в авиационния сектор, се отбелязва в доклада на комисията по околна среда. От 2026 г. се планира постепенно премахване на безплатните квоти за емисии в авиацията с цел по-справедливо участие на сектора в постигането на екологичните цели. Успоредно с това ще се въведе механизъм за компенсиране на цените на устойчивите авиационни горива, които са значително по-скъпи от традиционния керосин. Мерките ще насърчат използването на по-екологични горива.