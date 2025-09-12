РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро осъден на 27 години затвор за заговор срещу демокрацията

Върховният съд на Бразилия постанови присъда от 27 години и три месеца затвор за бившия държавен глава Жаир Болсонаро. Петчленен състав го призна за виновен в заговор срещу демокрацията и опит за преврат след изборната му загуба през 2022 година. В момента Болсонаро е под домашен арест, а адвокатите му вече обявиха, че ще обжалват пред пълен състав от 11 магистрати.

Той е първият президент в историята на страната, осъден за посегателство срещу демокрацията. В началото на 2023 година негови привърженици щурмуваха парламента, президентския дворец и сградата на Върховния съд в столицата Бразилия, подобно на сцените от щурма на Капитолия в САЩ година по-рано. Недоволните лагеруваха седмици наред и призоваваха за военен преврат, като според обвинението самият Болсонаро е ръководил процеса с действията и публичните си изявления.

Ройтерс коментира, че решението е сериозен удар срещу популисткото крайнодясно движение, изградено около Болсонаро, който често е сравняван и свързван с американския президент Доналд Тръмп. В отговор Тръмп нарече процеса „лов на вещици“ и предупреди, че САЩ ще наложат едни от най-високите реципрочни мита срещу Бразилия.

В края на декември 2022 година, преди предаването на властта на настоящия президент Лула да Силва, Болсонаро напусна страната и замина за Съединените щати.

