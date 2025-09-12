РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Русия и Беларус започнаха мащабните военни учения „Запад 2025“

Русия и Беларус започнаха съвместните военни учения „Запад 2025“, съобщи „Ройтерс“, цитирайки руското министерство на отбраната. Ученията се провеждат на територията на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

Според Москва основната им цел е да бъдат усъвършенствани уменията на командирите и щабовете, както и взаимодействието и полевата подготовка на регионалните и коалиционните групи войски.

Действията идват в момент на изострено напрежение заради войната в Украйна и само два дни след като Полша съобщи, че е свалила предполагаеми руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство. Въпреки това „Ройтерс“ отбелязва, че ученията са били планирани предварително.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че „Запад 2025“ не са насочени срещу конкретна страна.

