Заподозрян за убийството на Чарли Кърк е задържан

Заподозрян за фаталната стрелба срещу консервативния активист Чарли Кърк в университет в щата Юта е взет под стража, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. Арестът слага край на интензивното издирване, което последва „гнусното убийство“, както го описа стопанинът на Белия дом.

Убиецът на Кърк успя да се изплъзне на полицията и федералните агенти повече от 24 часа след стрелбата в сряда, 10 септември. Тръмп не разкри самоличността на заподозрения, но двама души, запознати с разследването, го идентифицираха пред Ройтерс като Тайлър Робинсън, на 22 години.

Преди ареста, американските следователи бяха открили пушката с плъзгащ се затвор, за която се смята, че е била използвана за убийството, и бяха публикували изображения на лицето, което издирват. ФБР разпространи снимки от охранителни камери, показващи човек, облечен в черно горнище, черни слънчеви очила и тъмна бейзболна шапка. На горнището е имало изображение на плешив орел, летящ над американски флаг.

Властите разпространиха и видеоклип, на който се вижда как стрелецът тича по покрив и се спуска на земята.