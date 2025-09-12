Великобритания налага нови санкции, насочени срещу приходите и военните доставки на Русия

Британското правителство въведе 100 нови санкции, насочени към приходи и военни доставки на Русия, включително срещу така наречения ѝ „сенчест флот“, превозващ нефт, и компании за електроника.

Мярката беше обявена от британската външна министърка Йвет Купър по време на пътуването ѝ до Киев, като идва в момент, когато Владимир Путин продължава да блокира усилията за мир чрез най-голямата въздушна атака от началото на войната срещу Украйна – повече от 800 ракети и дронове са изстреляни за една нощ.

Броят на руските дронове и ракети, изстреляни срещу Украйна – 6 500 само през юли – е 10 пъти по-голям от нивото преди една година, като последните удари са насочени директно срещу украинския кабинет на министрите, нанасят щети на сгради на Британския съвет и делегацията на ЕС в Киев и нарушават въздушното пространство на НАТО над Полша.

В петък 12 септември санкциите бяха наложени върху още 70 кораба от „сенчестия флот“ на Русия, превозващи руски нефт, а 30 организации и физически лица, подпомагащи военната машина на Русия чрез доставка на ключово оборудване като електроника, химикали и експлозиви, използвани за производството на ракети и други оръжейни системи, също бяха засегнати.

Санкции бяха наложени и върху базираната в Китай компания Shenzhen Blue Hat International Trade Co и нейните руски съсобственици Елена Малитцкая и Алексей Малитски, както и върху турската фирма MastelMakina İthalat İhracat Limited Şirketi и нейния главен изпълнителен директор, азербайджанския гражданин Шанлик Шукуров.

Купър, назначена за британска външна министърка в рамките на преструктурирането на кабинета на Кеър Стармър преди седмица, заяви:

„Обединеното кралство няма да стои безучастно, докато Путин продължава варварското си нахлуване в Украйна. Пълното му пренебрежение към суверенитета бе показано тази седмица, когато безразсъдно изпрати дронове в въздушното пространство на НАТО. Сигурността на НАТО и Украйна е от ключово значение за сигурността на Обединеното кралство – неразделна част от плана за промяна на премиера.

