Skydance планира парична оферта за всички медийни активи на Warner Bros Discovery

Paramount Skydance се подготвя да направи оферта за придобиването на Warner Bros Discovery, съобщи източник пред Reuters. Сделката, подкрепена от семейството на Лари Елисън, би събрала под един покрив известни марки като DC Comics, „Матрицата“, „Стар Трек“, HBO и CNN, както и стрийминг услугите HBO Max и Paramount+.

Все още не е подадена официална оферта, но акциите на Warner Bros Discovery скочиха с до 30%, а тези на Paramount с 15 процента. Skydance цели да придобие всички медийни активи на мултинационалния конгломерат за масмедии и развлечения с централен офис в Ню Йорк чрез предимно парична сделка.

Покупко-продажбата би изисквала значителни финансови ресурси и политическо влияние и вероятно ще срещне антимонополни проверки. Лари Елисън, често наричан стратегическия двигател на разширяването на Skydance, би финансирал значителна част от придобиването.

След сливането със Skydance, Дейвид Елисън планира да укрепи филмовите продукции и стрийминг амбициите на компанията, като оптимизира разходите и преструктурира Paramount+.