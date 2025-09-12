Spotify оказва натиск върху ЕС заради Apple

Шведската компания за стрийминг на музика, подкасти и аудиокниги Spotify предупреди, че европейските потребители няма да могат да се възползват от най-новата версия на приложението, освен ако Актът за цифровите пазари на Европейския съюз не принуди Apple да направи истински промени. Спорът е заради ограниченията, които Apple налага на Spotify да показва цени и промоции на продуктите си.

В опит да избегне големи глоби от Европейската комисия, Apple наскоро промени правилата на своя App Store. Тези промени бяха направени в отговор на Акта за цифровите пазари, новият европейски закон, целящ да осигури по-честна конкуренция в дигиталния свят.

За разлика от Европа, в САЩ заповед на федерален съдия от месец май позволи на стрийминг платформата да пусне версия на приложението, която свободно комуникира цени и промоционална информация. Тази функция е жизненоважна за продажбите на продукти като аудиокниги.

Според Ейвъри Гардинър, глобален директор по конкурентната политика на Spotify, ако компанията не може да информира хората колко струват нейните продукти или къде могат да ги купят, те няма да купуват много. По думите ѝ, това е голям проблем за европейския пазар, който застрашава възможността на потребителите да се възползват от новите функции на приложението.

Позицията на Spotify е, че сегашното положение е неприемливо и че европейските потребители са в неравностойно положение спрямо американските. От компанията обявиха, че са готови да доведат новата версия на приложението в Европа, но им е необходимо съдействието на регулаторните органи.

От своя страна, говорител на Apple заяви, че настоящата версия на приложението в Европа вече представя някои оферти, включително информация за цени. Той добави, че Spotify се опитва да получи достъп до инструментите и системите на Apple, без да плаща за тяхната стойност.

В момента Европейската комисия проучва внимателно предложението на технологичния гигант за промяна на практиките в App Store. Ако тя прецени, че промените са недостатъчни и не спазват новия закон, Apple може да бъде изправена пред допълнителни глоби, в допълнение към глобата от 500 милиона евро, която вече получи през април.