Столичната община осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ на 20 000 лева за опасните отпадъци в битовата смет

Столичната община осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови. Софийският районен съд наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лева.

Случаят е един от многото за установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които Столичната община алармира в последната година. В началото на април, като крайна превантивна мярка срещу повтарящите се нарушения, екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

След обявените тогава мерки броят на нарушенията значително е намалял. От април досега са засечени само два нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.

Нарушението, за което общината осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ на 20 000 лева, е констатирано на 7 ноември 2024 година при проверка на екип на Столичния инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки. Те са били изхвърлени във и до контейнери за битов отпадък, без изискваните стикери и по начин, който застрашава здравето и безопасността на хората, работещи в системата за сметосъбиране и третиране на отпадъци.

Общината продължава да настоява за по-активни действия от страна на държавните институции, отговорни за контрола в самите лечебни заведения. По закон всяка болница е длъжна да има договор за инсинерация на опасни отпадъци и че техният контрол е отговорност на Регионалната здравна инспекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

След реформата, започната от Васил Терзиев в началото на мандата, Столичното предприятие за третиране на отпадъците подобрява резултатите си при разделянето и продажбата на рециклируеми отпадъци и производство на RDF (гориво, получено от отпадъци, от англ. refuse derived fuel). Намалява и количеството приет отпадък в Завода, което е резултат от засиления контрол на входа на предприятието, изтъкват от СО.

В резултат от подобрената работа на предприятието намалява и количеството на депонираните отпадъци. В периода януари – юни 2025 година от генерираните битови отпадъци на София са депонирани едва малко над 28 хил. тона. Това е с близо 30% по-малко от предходната година и два пъти по-малко 2023 година – при предишното управление на Столичната община и СПТО.